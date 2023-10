Ulla ja Veikko odottavat evakuointilentoa Jerusalemissa, kentällä hurja tungos – "Kaikki haluavat pois"

Suomalaiset Ulla ja Veikko Nuoraho ovat asuneet Jerusalemissa 25 vuotta töidensä takia. Veikko on yksi paikallisen King of King’s seurakunnan pastoreista. Vuokko on töissä seurakunnan toimistossa.

Lento peruttiin

"Täällä ovat työ ja ystävät"

– Monet tuttumme ovat armeijassa, mutta kyllä huoli siitä, että joutuu terroristien käsiin, oli ehkä ratkaiseva tekijä. Myös perhe Suomessa on ollut tosi huolissaan tilanteesta. Lisäksi miehelläni Veikolla on terveyden kanssa hieman haasteita, eli päätettiin sitten lähteä.

Kentällä melkoinen kaaos

Koti myös Suomessa

– Villen vaimo on juutalainen, ja kun heillä on pieni lapsi, huoli on ihan toisenlainen kuin jos on kyse olisi vain aikuisista.