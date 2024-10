Ulkoministeri Valtonen: Suomi tuomitsee itsestäänselvästi iskut YK:n rauhanturvaajia vastaan

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) odottaa EU:n ulkoministereiltä keskustelua siitä, kuinka EU:n tulisi reagoida YK:n rauhanturvaajiin kohdistuneisiin loukkauksiin Libanonissa. Valtosen mukaan Suomen kanta on itsestäänselvästi se, että iskuja YK-operaatioita vastaan ei voida hyväksyä ja ne tuomitaan.

– Suomen kanta on tietysti itsestäänselvästi se, että tuomitaan iskut YK-operaatioon. Ja nyt katsotaan tietysti, miten YK-johtoisesti tässä edetään.

YK:n rauhanturvaoperaatio Unifil on kertonut muun muassa, että Israel olisi tunkeutunut varhain sunnuntaina rauhanturvaajien asemiin Etelä-Libanonissa ja estänyt rauhanturvaajien liikkumista alueella.

Borrell: Täysin mahdotonta hyväksyä

– Monet eurooppalaiset jäsenet osallistuvat tähän tehtävään. Heidän työnsä on hyvin tärkeää. On täysin mahdotonta hyväksyä YK:n joukkoihin kohdistuneita hyökkäyksiä, Borrell sanoi.

EU-maiden on ollut toistuvasti vaikeaa muodostaa yhtenäisiä kantoja unionin Lähi-idän politiikasta, koska jäsenmaat ovat erimielisiä. Borrell ei peitellyt tätä.

– Kestää liian kauan sanoa jotain, mikä on aivan ilmeistä. On aivan selvää, että meidän pitäisi vastustaa Israelin hyökkäyksiä Unifiliä kohtaan. Varsinkin, koska meidän sotilaitamme on siellä, Borrell sanoi.