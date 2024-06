Ulkoministeri Valtonen iskusta Tanskassa: Pelotti tai ei, neljän seinän sisälle ei voi jäädä

Turvattomuus huolestuttaa

Pelon takia ei voi jäädä kotiin

Turvallisuus ja talous puhuttavat kansalaisia

– Nyt kun Suomikin on Naton jäsen, kaikki ymmärtävät että me aidosti olemme osa Eurooppaa. Meidän pitää vaikuttaa Euroopan asioihin, koska ne vaikuttavat meihin joka tapauksessa.

– Moni on huolissaan siitä, että Suomi on jäänyt jälkeen. On myös ollut kysymyksiä siitä, joudutaanko taloussuhteita laittamaan poikki Kiinan kanssa samalla tavalla kuin on laitettu Venäjän kanssa. Ja miten Eurooppa pärjää.