Ulkomaalaisseura kertoo HJK:n potkiman Toni Koskelan allekirjoittavan sopimuksen

Mestarien liigaa ja Eurooppa-liigaa

Siinä missä HJK on Suomen menestynein seura, AEL Limassol on puolestaan saavuttanut Kyproksen jalkapallohistorian neljänneksi suurinta menestystä. Se on voittanut maansa jalkapallomestaruuden kuudesti, viimeksi kaudella 2011–12.

Tällä hetkellä AEL on 14 joukkuetta sisältävässä Kyproksen pääsarjassa kymmenentenä. Sillä on seitsemästä ottelusta yhtä monta pistettä, ja kurssi on ollut viime ajat heikko: viimeisistä viidestä ottelusta tilillä on neljä tappiota ja yksi tasapeli.