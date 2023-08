Ruokavirastolta suosituksia metsästäjille lintuinfluenssan takia: "Jos lemmikki on päässyt riepottelemaan tai syömään..."

Ruokavirasto suosittelee, ettei vesilintuja metsästettäisi alueilla tai paikoissa, joilla on todettu lintujen joukkokuolemia tai lintuinfluenssaa. Virasto muistuttaa, että lintujen metsästyksessä koiran käyttö on yleistä. Siksi sekä ihmisten että koirien terveyden suojaamiseksi on parasta, ettei lintuinfluenssa-alueilla metsästettäisi. Tämä suositus koskee koko maata.