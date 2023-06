Avustusjärjestö: Kaatuneen suomalaistaistelijan ruumis vielä rintamalla – ambulanssi on matkalla Ukrainaan

Jokainen vapaaehtoinen kirjoittaa paperille hautaustoiveensa

Osa suomalaisista vapaaehtoisista on toivonut hautaamista Ukrainaan. Lopullinen päätös asiasta tehdään sotilasyksikössä, jossa menehtynyt on palvellut. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, onko ruumis mahdollista saada kotimaahan taisteluiden keskeltä.

– Tässäkin tapauksessa tilanne on se, että vainaja on vielä Zaporižžjan alueella. Se ei ole helppoa saada häntä sieltä. Samassa taistelussa on tullut muitakin tappiota ja sotilaita on haavoittunut. Siellä on nyt todella tiukka tilanne – kutsuisin sitä suoranaiseksi helvetiksi.