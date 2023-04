Ukrainassa sotinut Venäjän T-90-tankki kuvattiin Yhdysvalloissa rekkapysäkillä – "Ei ihme, ettei seurantanumero päivity"

1:09

Videolla Venäjän T-90M-panssarivaunu väitetysti tulittaa Ukrainan asemia. Venäjän armeijan itse julkaisemassa sotapropagandavideossa on esillä useita seikkoja, joista sen panssarivoimia on toistuvasti kritisoitu. Tankki esimerkiksi näyttää toimivan yksi ja ajaa väitettyyn taistelutilanteeseen luukut auki. Video on julkaistu helmikuussa 2023.