Tanskan pääministeri kommentoi Euroopan turvallisuustilannetta.
Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan Euroopassa on meneillään hybridisota, kertoo Reuters.
Frederiksen lausui kommenttinsa tänään torstaina, jolloin Tanskan Kööpenhaminassa järjestetään Euroopan poliittisen yhteisön kokous.
Kokouksessa, johon osallistuu myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, on määrä keskustella tuen jatkamisesta Ukrainalle ja Euroopan vahvistamisesta haastavassa geopoliittisessa tilanteessa.
Frederiksenin mukaan Euroopan pitää puolustamaan itseään täysin vuoteen 2030 mennessä.
Frederiksen kuvaili Ukrainaa ensimmäiseksi puolustuslinjaksi.