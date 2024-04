Ukrainan tukemiseen skeptisesti suhtautuva ehdokas voitti Slovakian presidentinvaalit

Vaatii rauhanneuvotteluiden aloittamista

Vaikka presidentin asema Slovakiassa on suurelta osin seremoniallinen, presidentti muun muassa ratifioi kansainvälisiä sopimuksia ja nimittää tuomareita sekä toimii asevoimien ylipäällikkönä.



Pääministeri Fico oli ilmaissut tukensa Pellegrinille ja kutsunut tätä maltilliseksi ehdokkaaksi, joka tunnistaa rauhan arvon. Pellegrini on aiemmin sanonut Slovakian poliittisen kentän olevan jakautunut kahtia siten, että toinen puoli tukee sodan jatkumista Ukrainassa hinnalla millä hyvänsä ja toinen puoli vaatii rauhanneuvotteluiden aloittamista. Itse hän kuuluu jälkimmäiseen ryhmään. Hänen mukaansa Venäjän aloittama täysimittainen hyökkäyssota tulee jatkumaan loputtomiin, jos neuvotteluja ei aloiteta. Ukraina ja monet sen liittolaisista ovat kuitenkin sanoneet, että neuvotteluja on turha käydä, jos Venäjä ei luovu valloittamistaan alueista.



Opposition tukema ja hallitusta kritisoiva Korcok on puolestaan vakaasti Ukrainan tukena. Hän on painottanut, että Venäjä on polkenut kansainvälistä oikeutta ja ettei Ukrainan hänen mielestään tarvitse luovuttaa alueitaan rauhan saavuttamiseksi.