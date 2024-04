Kroatian vaaleissa poikkeuksellinen asetelma: Mittaa toisistaan ottavat pääministeri ja presidentti

Milanovicin ilmoittautuminen pääministerikisaan ei tapahtunut soraäänittä, sillä muun muassa Kroatian korkein oikeus katsoi, ettei Milanovic voi pyrkiä puoluepoliittiseen tehtävään presidentin toimesta, jossa puoluekirjasta on luovuttava. Oikeuden mukaan presidentin olisi erottava ennen vaalikampanjointia, mutta Milanovic on oikeuden linjanvedosta huolimatta jatkanut kampanjointia presidenttinä sosiaalidemokraattisen puolueen riveissä.

Kovaa sananvaihtoa

Teräväkielinen presidentti on syyttänyt pääministeriä ja hänen konservatiivista HDZ-puoluettaan korruptiosta, ja itse Milanovic on kampanjoinut oikeudenmukaisen Kroatian puolesta.

Sananvaihtoa on ollut myös pääministeri Plenkovicin suunnalta. Hän on syyttänyt Milanovicia perustuslain rikkomuksista ja maan poliittisen kulttuurin halventamisesta sekä nostanut esiin Milanovicin Venäjä-mielisiä näkemyksiä. Milanovic on muun muassa kritisoinut EU:ta Ukrainan tukemisesta Venäjän hyökkäyssodassa, koska presidentin mielestä tämä ainoastaan pitkittää sotaa.