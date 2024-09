Ukrainan sisäpiiri hämmentää väitteillä Lavrovin kuolemasta: "Jos hän ei ole siellä..."

Tapasi Senegalin ulkoministerin viime viikolla

Lavrovin viime viikko on ollut joka tapauksessa tuttuun tapaan aktiivinen. Hänet on nähty todistetusti kameroiden edessä torstaina 29. elokuuta, jolloin hän osallistui yhteiseen lehdistötilaisuuteen Moskovassa Senegalin ulkoministeri Yassine Fallin kanssa.

Sosiaalisessa mediassa on levitetty koko Ukrainan sodan ajan valtavasti terveyshuhuja venäläispoliitikoista. Muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putinin on väitetty olevan kuolemansairas ja hänelle on ennustettu "välitöntä kuolemaa". Kreml on kuitenkin kiistänyt Putinin ja hänen lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden terveyshuolet.