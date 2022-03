Ukrainan presidentti Zelenskyi puhui Euroopan parlamentissa: "Kukaan ei meitä murra, me olemme vahvoja, me olemme ukrainalaisia!"

– Me taistelemme oman maamme ja vapautemme puolesta, riippumatta siitä, että kaikki kaupunkimme ovat saarrettuja. Kukaan ei meitä murra, me olemme vahvoja, me olemme ukrainbalaisia. Kansalaisemme ovat erittäin motivoituneita. Mutta ilman teitä Ukraina on yksin. Todistakaa, että ette jätä meitä yksin.