Ukrainan presidentti Zelenskyi pitää huomenna historiallisen puheen eduskunnalle – Puhemies Vanhanen: On mahdollista, että kuulemme vetoomuksen aseavun lisäämisestä

Puhemies Matti Vanhasen (kesk.) mukaan kyse on hyvin poikkeuksellisesta tilaisuudesta.

– Minun muistikuvan mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun ulkovaltion päämies esiintyy Suomen eduskunnassa eduskunnalle, tosin nyt videoyhteydellä. Eduskunnan istuntosalia on käytetty hyvin harvoin ulkopuolisten puhujien areenana.

– Toivottavasti ei. Tekniikkaa on yritetty varmistaa, mutta kun se tapahtuu linkkien kautta, niin mistä sitä tietää. Toivomme, että aikataulu pitää. Toivottavasti Ukrainassa on sillä hetkellä rauhallista ja voimme kuulla puheen.

Puheita useille parlamenteille

Zelenskyi on puhunut videoyhteydellä aiemmin usealle muullekin parlamentille keräten näin tukea Venäjän hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle maalleen.

Kaikki puheet ovat olleet erilaisia ja ne on tehty aina kyseiselle parlamentille ja kyseiselle kansalle.

Vanhasen mukaan on täysin mahdollista, että kansanedustajat kuulevat huomenna vetoomuksen aseavun lisäämisestä Ukrainaan.

– He ovat esittäneet sitä muillekin.

– Heillä on nyt kokemuksia siitä, mitä arvaamattoman naapurin kanssa voi tapahtua. Kuka tietää, että jos heillä on joku viesti myös meille, jotka olemme myös naapurimaa.

"Meidän on oltava Ukrainan tukena"

– Suomi on tukenut kaikia niitä ratkaisuja, erityisesti sanktioita, joista EU:ssa on kyetty sopimaan. Olemme olleet myös valmiita uusiin sanktioihin. Suomen eduskunnassa on hyvin vhava tuki sille, että myös Suomessa nämä kaikki sanktiot toimeenpannaan mahdollisimman nopeasti.