Ukrainan paralympiaurheilijoita saapui Suomeen turvaan – Matvii-poika näytti MTV:lle piirustuksensa: "Tämä kuvastaa sitä, että haluan sodan loppuvan"

Joukkuetta on saapunut Suomeen monta eri reittiä suomalaisen Slava Ukraini -yhdistyksen avustamana. Yhdistys on avustanut Suomeen jo yhteensä lähes 2 500 Puolaan paennutta ukrainalaista.

Suomeen Slava Ukrainin avulla

Sipilän vaimon juuret ovat Ukrainassa, joten asialla on hänelle myös henkilökohtainen merkitys. Heidän kotonaan on tällä hetkellä Ukrainan pakolaisia. Hänen vaimonsa sukulaisia on myös sotimassa.

– Esimerkiksi Varsovassa on tällainen Varsova Expo -messukeskus. Siellä on 20 000 ihmistä betonilattiamajoituksessa.

– Mitä nopeammin he tulevat tänne kodinomaisiin olosuhteisiin, sitä paremmin he myöskin integroituvat ja niin sanottu toipuminen alkaa. Se on myöskin meidän velvollisuutemme, koska hehän taistelevat meidän puolestamme. Uhraus, jonka me teemme, on pieni siihen nähden, mitä ukrainalaiset tekevät suomalaisten ja muiden eurooppalaisten puolesta.