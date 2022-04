Ukrainalaistähti raivon partaalla venäläisten takia: "En voi edes kutsua heitä ihmisiksi"

– Tartun ensimmäiseksi aamulla puhelimeen, ja se on kädessäni koko päivän. Sota on kestänyt jo seitsemän viikkoa, ja jotkut ihmiset alkavat jo unohtaa ja sopeutua kauheuksiin, joita maassani tapahtuu, Zintshenko sanoo Guardianin mukaan .

/All Over Press

/All Over Press

Venäläiset pelkäävät

– Minulla on siellä ystäviä. Pieni joukko, mutta nyt se on kutistunut lähes olemattomiin. Olen erittäin pettynyt. He olivat minuun yhteydessä, kun hyökkäys alkoi. He sanoivat, etteivät voi tehdä mitään. Totta kai voitte. Jos olette hiljaa, se tarkoittaa, että tuette sitä, mitä Ukrainassa tapahtuu, Zintshenko sanoo suoraan.

– Ehkä ihmiset pelkäävät. Jos kaikki, varsinkin kuuluisat henkilöt, julkaisisivat sosiaaliseen mediaan, että vastustavat sotaa, pidätettäisiinkö heidät kaikki? Ei tietysti. On iso pettymys, että he eivät sano mitään, Zintshenko toteaa.

– Edes venäläissotilaat eivät ymmärrä, miksi he tulivat (Ukrainaan). Miksi he taistelevat? Ketä varten? Nämä ihmiset, en voi edes kutsua heitä ihmisiksi, koska heitä varten ei ole sanoja, Zintshenko sanoo.

Kansanmurha

– Se on painajainen. On shokeeraavaa, mitä he ovat tehneet. Kauheita, pelottavia tekoja. He tappoivat siviilejä ja lapsia, raiskasivat naisia ja tyttöjä. He jopa tappoivat koirat ja söivät ne. En pysty edes sanoin kuvailemaan, mitä ajattelen heistä, Zintshenko saa sanotuksi.