Ukrainalaiskoneen alasampumisesta raivostuneet iranilaiset vaativat maan johtajan eroa: "Häpeä, lähde maasta!"

Iranissa on jo kuukausien ajan kärsitty laajoista levottomuuksista, jotka alkoivat kansan pöyristyttyä rajuista polttoaineen hintojen korotuksista marraskuussa. Satoja ihmisiä on kuollut ja loukkaantunut massalevottomuuksissa, joita hallitus on pyrkinyt tukahduttamaan rankalla kädellä.