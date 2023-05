Sotilailta kiitosta

Jalkapallosarjan pelaaminen keskellä sotaa vaati tietenkin erityisjärjestelyitä. Kaikki joukkueet eivät ole pystyneet pelaamaan otteluitaan kotikaupungeissaan, vaan sarjaa on päätettiin pelata Kiovassa, sen ympäristössa sekä läntisessä Ukrainassa.

– Puhuin presidenttimme Volodymyr Zelenskyn kanssa siitä, kuinka tärkeää jalkapallo on ajatusten saamiseksi muualle (pois sodasta), Ukrainan Jalkapalloliiton puheenjohtaja Andriy Pavelko sanoi ennen kauden alkua.

Dykyi kertoo sotilaiden lähettäneet videoita, joissa on kuvattu jalkapallokatsomoita rintamalla.

– He ovat olleet todella syvästi kiitollisia siitä, että mestaruussarjaa on pystytty pelaamaan.

Ratkeaako mestaruus?

Sunnuntaina kautta on takana 224 ottelun verran ja mestaruus on ratkeamassa.

– Tilanne on todella vaikea, ja kaikki pelaajat ymmärtävät sen.

Toistaiseksi kaikki ottelut on saatu pelattua loppuun, vaikka sota on jatkunut verisenä koko kauden ajan. Kautta on jäljellä 16 ottelun verran.