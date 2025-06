Pikkuhuuhkajien vastustaja joutui evakkoon – päävalmentajalta yllättävä paljastus: "Olisi hienoa, jos hän tukisi meitä"

Suomi kohtaa tänään illalla Ukrainan alle 21-vuotiaiden EM-jalkapallossa.

Ukrainan joukkueen pelaajat saapuivat lauantaina alkuillasta hyväntuulisina Kosicen jalkapallostadionin viheriölle.

Edessä olivat harjoitukset, ja hieman aiemmin pidetyssä lehdistötilaisuudessa joukkueen espanjalainen päävalmentaja Unai Melgosa oli vastaillut rennosti ja maalivahti Ruslan Neshtsheret hieman totisemmin toimittajien kysymyksiin.

Tänään sunnuntaina koko joukkueen on oltava jos ei totinen niin ainakin hyvin keskittynyt, kun Ukraina kohtaa jalkapallon alle 21-vuotiaiden miesten EM-kisoissa Suomen.

Melgosa kehui Mika Lehkosuon valmentamaa Suomea vuolaasti.

– Suomi on joukkue, joka ei anna koskaan periksi. Heidän pelaajiensa täytyy tehdä jokaisessa ottelussa paljon töitä, ja niin he myös tekevät. Suomen joukkueessa on myös laatua, espanjalaisluotsi sanoi.

Melgosa muistutti, että Suomen jalkapalloliiga on käynnissä, joten pelaajat ovat hyvässä vireessä.

Todellisuudessa Pikkuhuuhkajien EM-ryhmästä selvä enemmistö edustaa ulkomaalaisseuroja. Joukkueen EM-turnausurakan käynnistäneessä Hollanti-ottelussa Suomen avauskokoonpanossa oli vain yksi kotimaan liigan pelaaja, HJK:n Miska Ylitolva.

Valmentaja odottaa suomalaisfaneja

Melgosa on tietoinen, että Slovakian Kosiceen on saapunut parituhatta suomalaisfania kannustamaan Pikkuhuuhkajia. Espanjalaisvalmentaja paljasti, että jopa hänen Suomessa asuva veljensä on Pikkuhuuhkajien tukena.

– Olisi hienoa, jos hän tukisi tässä tapauksessa meitä, Melgosa naurahti.

Suomen kannattajat ovat näkyneet ja kuuluneet Kosicen katukuvassa läpi viikon. Ainakaan lauantai-iltaan mennessä Ukrainan väreihin pukeutuneita faneja ei Slovakian toiseksi suurimman kaupungin keskeisillä kaduilla näkynyt oikeastaan ollenkaan.

– Tämä on oppimista joukkueellemme pelaamisesta "kuumalla" stadionilla, jossa faneilta tulee paljon huutoa. Hieno kokemus, Melgosa sanoi suomalaiskannattajista.

Ukraina pelasi Tanskaa vastaan Presovissa, jossa se kohtaa alkulohkon päätöspelissään Hollannin. Kosicesta on matkaa Ukrainan rajalle vain 80 kilometriä, mutta asevelvolliset 18–60-vuotiaat miehet eivät saa poistua Ukrainasta. Siinä miesten ikäryhmässä olisi todella paljon jalkapallofaneja.

Pelkästään Slovakiassa asuu huomattava määrä ukrainalaisia, joten Ukrainan joukkue ei toki jää huomiotta, vaikka äänekkäimmät fanit saattavat olla stadionilta poissa.

Suomalaiskannattajat ovat näkyneet runsaina joukkoina Kosicen katukuvassa.Lehtikuva

Moni pelaaja Ukrainan liigasta

Ukrainan EM-joukkueen pelaajista selvä enemmistö tulee kotimaansa seuroista. Venäjän hyökkäyssota on vaikuttanut voimakkaasti Ukrainan jalkapalloon, joten ylipäätään kisoihin pääsy on joukkueelta komea suoritus.

Ukraina on tosin osoittanut jo aiemmin, että se pystyy menestymään kotimaansa tilanteesta huolimatta. Kaksi vuotta sitten Ukraina eteni alle 21-vuotiaiden kisoissa aina välieriin asti.

Monet ukrainalaisseurat eivät voi pelata ainakaan kaikkia otteluitaan kotistadioneillaan turvallisuussyistä.

Esimerkiksi maineikas Shahtar Donetsk pelasi päättyneen kauden liigaottelunsa yli tuhannen kilometrin päässä kotoa Lvivissä ja Mestarien liigan kamppailunsa Gelsenkirchenissä Saksassa.

Ukrainan hallitseva mestari Kiovan Dinamo pelasi Mestarien liigan karsintaottelunsa Lublinissa Puolassa ja Eurooppa-liigan kamppailunsa Hampurissa Saksassa. Kiovan Dinamosta on useita pelaajia Ukrainan alle 21-vuotiaiden EM-ryhmässä.

Sota vaikuttaa Ukrainan jalkapalloon

Päättyneellä liigakaudella fanit pääsivät stadioneille Ukrainassa. Heidän määräänsä oli tosin rajoitettu voimakkaasti – TSN-kanavan mukaan yleisön enimmäisluku lasketaan lähimpien väestönsuojien kapasiteetin mukaan.

Pelaajien arki on kaukana normaalista, ja useita Ukrainan liigan pelejä jouduttiin viime kaudella keskeyttämään ilmahälytysten takia. Ottelut pelataan usein aikaisin iltapäivällä sähkökatkojen ja matkustusvaikeuksien takia.

Myös Ukrainan alle 21-vuotiaiden maajoukkue pelasi EM-karsintojen "kotiottelunsa" evakossa: Slovakiassa, Espanjassa ja Latviassa. Joukkueen saldona oli kahdeksan voittoa ja kaksi tappiota.

Pikkuhuuhkajien ja Ukrainan välinen EM-ottelu alkaa tänään Kosicessa Suomen aikaa kello 19.