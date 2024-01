Ukrainaan meneviä ammuksia valmistava yhtiö ihmettelee lakkoa, aikoo vedota ministeriöön: "Heti kun näin sen listan..."

Teollisuusliitto ilmoitti torstaina järjestävänsä laajan lakon helmikuun alussa. Liiton mukaan lakon piirissä on 60 000 teollisuuden työntekijää. Lakolla vastustetaan Petteri Orpon hallituksen kaavailemia työelämäheikennyksiä.

Lakkokohteita on eri puolilla maata useilla sopimusaloilla. Tuoreeltaan huomiota on herättänyt ammusvalmistaja Nammon tuotantolaitosten kuuluminen lakon piiriin kolmella paikkakunnalla. Lakon ulottaminen ammustehtaisiin on herättänyt kovaa kritiikkiä varsinkin politiikan oikealla laidalla.