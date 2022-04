Tapettuja siviilejä, ryöstettyjä kauppoja ja nälkäisiä lapsia – Daria ja Alex kertovat MTV Uutisille lapsiperheiden kohtaamista kauheuksista

Moni lapsi saapuu nälissään

– Luonamme yöpyvät ovat usein loukkaantuneita. He tulevat tänne vaurioituneilla autoilla ja jotkut heistä ovat viettäneet 16 päivää pommisuojassa lastensa kanssa. Osa lapsista on syntynyt pommisuojissa.

– Idästä tulleiden on vaikeaa päästä sotaa pakoon, sillä he ovat nähneet kauheudet omin silmin. Heidän on vaikea saada nukuttua, eivätkä he voi lopettaa pakenemista.