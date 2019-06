Ukkoset hyökyvät päälle ja sää viilenee – MTV Uutisten meteorologi: "Salamointi voi olla rajuakin"

Tänään on ollut vuoden toistaiseksi lämpöisin päivä, kun lämpötila kohosi Oulussa 32,3 asteeseen. Korkeita lämpötiloja on mitattu yleisesti koko maassa ja Lapissakin on päästy paikoin hellelukemiin. Ukkoset kuitenkin viilentävät sään pian.