Tytär postasi harvinaisen kuvan julkisuudesta kadonneesta Jack Nicholsonista – tältä näyttelijä näyttää nykyisin

Oscar-palkittu yhdysvaltalaisnäyttelijä Jack Nicholson, 87, on pitänyt jo pitkään matalaa profiilia. Muun muassa Hohto- ja Yksi lensi yli käenpesän -elokuvista tuttu tähti ikuistui valokuviin edelliskerran tiedettävästi vuoden 2023 toukokuussa, kun hän oli katsomassa koripallopeliä.

Valkokankaalla näyttelijää ei ole nähty sitten vuoden 2010, jolloin hän tähditti elokuvaa How Do You Know.

Nyt Nicholsonin tytär, näyttelijä Lorraine Nicholson, 34, on kuitenkin jakanut Instagram-tililleen harvinaisen otoksen isästään. Lorraine postasi Instagramiin liudan jouluisia perhekuvia, joista yhdessä hän ja hänen Jack-isänsä halaavat toisiaan.

Isän ja tyttären yhteiskuva on Lorrainen postauksen yhdeksäs.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Lorrainen postaama kuva.

Yli vuosikymmen sitten huhuttiin, että Nicholson olisi jättänyt näyttelemisen muistiongelmien vuoksi. Näyttelijä kuitenkin torppasi huhut ja tarkensi, että jättäytyi näyttelemisestä sen vuoksi, ettei häntä enää kiinnostanut olla esillä.

Nicholsonilla on kaikkiaan kuusi lasta: Jennifer, Caleb, Honey, Lorraine, Ray ja Tessa.