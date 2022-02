Julia Roberts teki harvinaisen ulostulon – ylisti julkisuudelta 20 vuotta piilotellutta aviomiestään: "Saat maailmani pyörimään"

View this post on Instagram

Roberts on ollut jo 19 vuotta naimisissa Daniel "Danny" Moderin kanssa ja parilla on kolme yhteistä lasta. Perheeseen kuuluu poika HenryDaniel, sekä kaksoset Hazel Patricia ja Phinnaeus "Finn" Walter. Kaksoset syntyivät vuonna 2004, jonka jälkeen perhe muutti New Mexicoon, pois Hollywoodin vilinästä.