Lauha syksy on vaihtumassa jopa tavanomaista kylmempään alkutalveen.
Suomessa sää on muuttumassa huomattavasti kylmemmäksi lauhan lokakuun ja marraskuun alun jälkeen.
Ilmatieteen laitos povaa tiistaina julkaistussa ennusteessa, että alkutalvesta on tulossa jopa tavanomaista kylmempi. Laitoksen mukaan kylmempi sääjakso voi kestää useita viikkoja tai jopa pari kuukautta.
Lue lisää: Yli 40 senttiä lunta ja tuulituhoja: Vaarallinen talvimyrsky lähestyy – Lapissa mitattiin jo tuima lukema
Kylmyys johtuu pohjoisen napa-alueen polaaripyörteen heikentymisestä, mikä lisää todennäköisyyttä arktisten ilmamassojen purkautumiselle etelään. Ilmatieteen laitoksen mukaan pyörre saavuttaa heikoimman vaiheensa marraskuun 25. päivän tienoilla.
Laitos kertoo, että pyörteen heikentyminen johtuu sen keskuksen siirtymisestä. Polaaripyörteen keskus on siirtymässä kauas navalta ja tulossa hyvin lähelle Suomea.
Jos ennuste toteutuu, Euroopan matalapaineiden reitti siirtyy etelään Keski- ja Etelä-Eurooppaan. Tällöin Suomeen pääsee liikkumaan kylmiä pohjoisia ilmavirtauksia.
Vaikka pyörteen yleistä heikentymistä voi pitää melko varmana, keskuksen tarkka sijainti on vielä epävarma.