Vaikka pyörteen yleistä heikentymistä voi pitää melko varmana, keskuksen tarkka sijainti on vielä epävarma.

Jos ennuste toteutuu, Euroopan matalapaineiden reitti siirtyy etelään Keski- ja Etelä-Eurooppaan. Tällöin Suomeen pääsee liikkumaan kylmiä pohjoisia ilmavirtauksia.

Laitos kertoo, että pyörteen heikentyminen johtuu sen keskuksen siirtymisestä. Polaaripyörteen keskus on siirtymässä kauas navalta ja tulossa hyvin lähelle Suomea.

Kylmyys johtuu pohjoisen napa-alueen polaaripyörteen heikentymisestä, mikä lisää todennäköisyyttä arktisten ilmamassojen purkautumiselle etelään. Ilmatieteen laitoksen mukaan pyörre saavuttaa heikoimman vaiheensa marraskuun 25. päivän tienoilla.

Ilmatieteen laitos povaa tiistaina julkaistussa ennusteessa , että alkutalvesta on tulossa jopa tavanomaista kylmempi. Laitoksen mukaan kylmempi sääjakso voi kestää useita viikkoja tai jopa pari kuukautta.

Suomessa sää on muuttumassa huomattavasti kylmemmäksi lauhan lokakuun ja marraskuun alun jälkeen.

Tyrmäävä ennuste: Talvi voi pysyä hyytävänä ja lumisena kuukausia

Vaikeat olosuhteet

Laitos sanoo, että tällainen säätyyppi olisi Suomessa "meteorologisesti mielenkiintoinen" mutta yhteiskunnan kannalta hyvin haastava.

– Matalapaineita kulkisi Suomen yli tai eteläpuolitse lounaasta kohti koillista tuoden runsaasti sateita ja tuulia. Ajoittain myös etelä–kaakosta saapuvat matalapaineet lumipyryineen olisivat mahdollisia, ennusteessa sanotaan.

Tällainen sää voisi jatkua useita viikkoja, jolloin sademäärä ja lumipeite voisivat kasvaa Suomessa paikoin suuriksi. Toisaalta säätyyppi tietäisi myös ajoittaisia kireitä pakkasia jopa eteläistä Suomea myöten.

Myös Grönlannin korkeapaineen tarkkaan sijaintiin liittyy vielä epävarmuuksia. Jos matalapaineiden reitti siirtyy lännemmäksi, Suomeen voi päästä myös lämmintä ilmamassaa etelästä. Tämä tarkoittaisi, että todennäköisyys vesisateille tai jopa talvitulville kasvaisi.