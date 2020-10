Tyrannosaurus rexin luuranko myytiin ennätyksellisellä yli 27 miljoonan euron hinnalla – selvisi elinaikanaan murtuneesta niskasta ja kallovammoista

Stania on tutkittu Black Hills-instituutissa South Datokassa kahden vuosikymmenen ajan ja sen avulla on tuotettu lukuisia tutkimuksia.

Noin neljä metriä korkea ja 12 metriä pitkä Stan on yksi maailman kokonaisimpia T-rexin luurankoja, joita on saatu koottua. Siinä on yhteensä 188 luuta.