Työterveyshuoltoon ehdotetaan asiakasmaksuja – toiveena lisälääkäreitä terveysasemille

Helsingin Kalasatama sai 10 lääkärivakanssia lisää ja niille on palkattu vakinaiset lääkärit. Haasteita riittää silti: tällä hetkellä kolmatta vapaata lääkäriaikaa eli niin sanottua T3-aikaa joutuu odottamaan lähemmäs kaksi kuukautta.

– Sillä on vaikutusta ja se on sen suuntainen, että palvelujen kysyntä vähenee, jolloin resursseja vapautuu muuhun käyttöön ja silloin todennäköinen suunta on terveyskeskus, sanoo Itä-Suomen yliopiston tutkimusjohtaja Eila Kankaanpää.