Työperäiseen maahanmuuttoon vauhtia – erityisasiantuntijoille ja startup-yrittäjille kahden viikon pikakaista kesällä

– Suomeen muuttamisen pitää olla niin nopeaa ja sujuvaa kuin mahdollista, kun asiakkaalla on työ- tai opiskelupaikka ja oleskeluluvan kriteerit täyttyvät, kertoo Migrin apulaispäällikkö Elina Immonen.

Ensimmäisen erityisasiantuntijan luvan sai vuonna 2021 keskimäärin 15 vuorokaudessa, startup-yrittäjän luvan 24 vuorokaudessa ja työntekijän luvan 75 vuorokaudessa. Jatkossa kaikkien näistä on hoiduttava kuukaudessa.

– Työperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen vaatii ajattelun muutosta koko yhteiskunnalta. Kyse on kokonaisuutena siitä, miten helppoa Suomeen on muuttaa ja elää hyvää arkea. Me hoidamme osuutemme tekemällä oleskelulupien hakemisesta vaivatonta, kertoo Immonen.