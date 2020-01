Työministeri Tuula Haatainen: Työperäistä maahanmuuttoa helpotetaan – "Emme löydä enää riittävästi osaajia täältä Suomesta"

Haatainen kertoo, että asiasta on tullut laajasti viestejä yrityksistä ympäri Suomen.

– Osaavan työvoiman saanti on vaikeutunut. Me emme löydä enää riittävästi osaajia täältä Suomesta, Haatainen kertoo.

Prosessia nopeutetaan

Ongelmana on ministerin mukaan se, että osaajia löytyy muualta, mutta prosessi on ”hirvittävän hidas”. Nyt prosessia on tarkoitus nopeuttaa.