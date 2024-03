Työministeri Satonen: Työmarkkinakiistassa ei edellytyksiä edetä tällä hetkellä

Työministeri Arto Satonen (kok.) sanoo, että työmarkkinakiistassa ei ole edellytyksiä edetä tällä hetkellä, koska SAK päätti jatkaa lakkoja. Hänen mukaansa on hyvin vaikea keskustella vakavasti, jos lakot ovat päällä.

Työministeri odottaa seuraavaksi, että SAK:sta ollaan hallitukseen päin yhteydessä sitten, kun he näkevät, että heillä on edellytyksiä jatkaa keskusteluita.

– No he sitten itse kertovat, miten he aikovat niitä jatkaa. Toivomme, että mahdollisimman nopeasti lakot voisivat loppua ja voisimme käydä vakavat keskustelut sen jälkeen, Satonen kommentoi toimittajille eduskunnassa torstaina.