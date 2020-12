Työmarkkinajohtaja Minna Helle: Korona ja metsäteollisuuden esimerkki lisäävät painetta uudistaa sopimusjärjestelmää myös teknologiateollisuudessa

– On selvää, että jotakin on tehtävä toisin, totesi Helle.

Ennen koronaa tehty palkkaratkaisu on monille yrityksille nyt liian kallis. Helteen mukaan palkankorotukset olivat jo alun perin yläkantissa ja koronan tuoma talouden lasku teki niistä yrityksille taakan.

– Tässähän on nyt käynyt niin, että sopimukset tehtiin ennen koronaa, eikä meillä ollut tietoa sen seurauksista. Talouden pohja on pettänyt alta ja yritysten tilanne on erittäin huono - ei kaikkien, mutta todella monien - ja yritysten väliset erot ovat kasvaneet. Siitä huolimatta nämä ratkaisut, jotka tehtiin viime talvena elävät omaa elämäänsä ihan kuin maailmassa ei olisi tapahtunut mitään muutoksia, harmitteli Helle.