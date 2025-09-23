Sateenvarjon saa jättää vuodenaikaan nähden tavanomaista useammin naulaan, kertoo tuore kuukausiennuste Suomen säästä Forecan mukaan.
Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n 21. syyskuuta julkaistu kuukausiennuste kertoo, että Suomeen on odotettavissa tavanomaista kuivempaa syyssäätä.
Poikkeuksen ennustettuun vähäsateisuuteen muodostaa lähinnä Pohjois-Lappi.
Vielä alkuviikosta sää pysyy viileänä, ja esimerkiksi tänään Länsi-Suomesta liikkuu runsas sadealue kohti etelää.
Loppuviikosta voi jo ulkoilla hieman lämpimämmässä ja kuivemmassa ulkoilmassa. Ensi viikolla ja sitä seuraavallakin viikolla vettä näyttää satavan edelleen keskimääräistä vähemmän.
Sään ennustettavuus on hyvä tai kohtalainen seuraavalle kahdelle viikolle, mutta kuukauden kahden viimeisen viikon osalta jo heikko. ECMWF:n ennuste kuvaa nimenomaan pitkän ajan keskimääräistä säätä, ei yksittäisten päivien säätä.