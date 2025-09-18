Syyskuun lämpö kääntyy tulevina viikkoina kirkkaan viileäksi syyssääksi. Kuukausiennuste tarjoaa odottamattoman käänteen.

MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta huomauttaa, että etenkin yöt ovat olleet tässä kuussa poikkeuksellisen lämpimiä aina pohjoisessa asti. Hallaa ei ole ollut näkyvissä, mutta nyt siihen on tulossa muutos.

– Tässä tapahtuu isompi käänne kirkkaampaan, mikä tarkoittaa kylmempiä öitä. Tuulensuunta alkaa kääntyä pohjoisen kantille, Pouta kertoo.

Kuun viimeinen viikko tarjoileekin keskimääräistä viileämpää syyskeliä. Yöt muuttuvat selkeästi kylmemmiksi, mutta päivisin lämpötilat pysyttelevät etelässä 15 asteen tuntumassa.

– Ei mikään päivälämpötilojen romahdus, vaan kirkkaampia kylmempiä öitä. Pohjoiseen yöpakkasta ja etelämmäksi hallaa.

Lokakuun kaksi ensimmäistä viikkoa näyttävät kuukausiennusteessa vaikeasti ennustettavilta. Sen jälkeen kartalla tapahtuu kuitenkin signaalin osalta kummia.

– Minulla on yllätys! Ennustettavuus alkaa palailla, ja tämä on harvinaista, Pouta hehkuttaa.

Lokakuun kolmannen viikon kohdalla signaali on yllättäen selkeä. Luvassa on sateisia ja harmaita päiviä, mutta hieman normaalia lämpimämpää säätä.

– Näyttäisi, että ei kannata kiirehtiä talvirenkaiden kanssa. Tyypillinen syyssää, märän harmaata, meteorologi summaa.

Katso tuore ennuste yllä olevalta videolta.