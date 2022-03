TV-kuvat Pekingin olympialaisista järkyttivät legendaa: "Sen näkeminen tekee kipeää"

– Puhuimme siitä paljon jo silloin. Senhän näki, jäätiköt katosivat. Vuodesta toiseen emme voineet harjoitella siellä, missä halusimme. Se on niin selvää. Söldenissä se oli selvää, jäätikkö vain katosi, Pärson kertoi Expressenille.

– Ja siellä missä he nyt laskevat, on vain tykkilunta. Ennen oli jäätiköt ja nyt ei ole enää. Sen näkee ja sen näkeminen tekee kipeää. Kädet ovat kuitenkin sidotut ja teet sen, mikä on mahdollista, Pärson jatkoi.