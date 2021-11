Pekingin talviolympialaisten ylle uusi uhka – "Meillä ei ole siitä mitään kokemusta"

– Jos on epäonnea, niin hiekkaa voi tulla läheisiltä aavikoilta. Yhtenä kertana siellä ollessani, hiekkamyrsky pyyhkäisi alueen yli. Monet asiat ovat siellä äärimmäisiä ja lumi on hyvin erikoista. Samalla siellä voi kuitenkin olla hyvin vakaa seitsemän pakkasasteen lämpötila, Lind sanoo.

Ruotsin voitelupäällikkö Petter Myhlback on rauhallinen mahdollisen hiekan suhteen. Hän sanoo, että he ovat valmistautuneet tilanteeseen. Norjan puolella hiihtomaajoukkueen pomo Espen Bjervig ei ole yhtä rauhallisin mielin kuin Myhlback.

– Pelkäämme eniten sitä, että luonnollista lunta on niin vähän ja hiekkaa voi tulla ladulle. Meillä ei ole siitä mitään kokemusta. Se on uutta. Kaikilla huippumailla on mainioita voitelijoita, mutta voitelu hiekan varalle on haaste. Olemme kertoneet urheilijoille tilanteesta. He tietävät tulevista haasteista. Jos tämä tapahtuu, niin se on kaikille sama, Bjervig toteaa.