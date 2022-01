Ruotsin maastohiihtotähdet hämmästelivät supermaskeja – "Näyttää siltä, että aiomme matkustaa avaruuteen"

– Se näyttää todella siltä, että on kotelossa. Mikään ei enää yllätä. Pitää vain hyväksyä, että on erityiset olosuhteet, Kalla sanoi.

– Miesten pomo näytti minulle eilen kuvan, mutta luulin hänen vitsailleen. Se on näin, meillä on hiton supermaski, mutta sitten unohtaa pestä kädet. On niin monia asioita, jotka ovat tärkeitä ja mikä on minun mielestäni tärkeämpää kuin käsihygienia, että sinulla on mega-supermaski. Onko se todella se, joka pelastaa meidät, Jakobsen totesi.