Tämä kuva nostatti kohun EM-kenraalin jälkeen – brittimediaa syytetään rasismin lietsomisesta

Tabloid-lehdet The Sun ja The Star saivat kritiikkiä Sakan kuvan käyttämisestä takasivuillaan. Jälkimmäinen lehti rinnasti kuvansa myös otsikkoon "Musta Jää".

– Mustien pelaajien joutumisella tiedotusvälineiden kohteeksi on pitkä historia, ja sillä on laaja vaikutus, kirjoittaa rasisminvastaisen Kick It Out -kampanjan toiminnanjohtaja Tony Burnett avoimessa kirjeessään.