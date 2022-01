Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani jää syksyllä tauolle: "Muutos on tässä kohdassa oikealta tuntuva ratkaisu"

– Täten ilmoitan, että Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani jää ensi kesän jälkeen pidemmälle tauolle. Me teemme (toivon mukaan) maalis-huhtikuussa konserttisalikiertueen ja kesällä vielä festarikeikat, mutta syyskuun 2022 alussa yhteinen toiminta lakkaa, artisti kirjoittaa postauksessaan.

– Karavaanin taival on kestänyt yhtäjaksoisena nyt reilut 12 vuotta. Tämä aika on ollut omassa elämässäni täysin mullistavaa ja arvokasta, laulaja kirjoittaa.

Hän kertoo kasvaneensa kyseisessä ryhmässä esiintyväksi muusikoksi ja artistiksi antaen yhtyekollegoilleen kiitosta. Karavaani on Kilpeläisen mukaan ollut tiivis veljesporukka.

Kilpeläinen kuitenkin kertoo vähitellen voimistuneesta olosta, jonka mukaan olisi katsottava, mitä muuta voisi tehdä. Luovan työn edellytys on hänen mukaansa se, että antaa tilaa uudelle.

– Muutos on tässä kohdassa oikealta tuntuva ratkaisu, vaikka se pelottaa ja joka toinen päivä aiheuttaa sietämätöntä haikeutta. Nämä jäbät ovat minulle rakkaita ja meillä on edelleen hauskaa yhdessä. En haluaisi joutua erilleen heistä, mutta täytyy etsiä lähdettä, jossa on mahdollisesti jotain uutta.