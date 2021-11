Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen laittoivat televisiosta tutun huvilansa myyntiin – näin paljon maksaa talo, jossa on asustanut myös Venäjän tsaarin upseerit

Suomalaiset pääsivät tirkistämään taitelija Manuela Boscon ja hänen aviomiehensä, laulajana tunnetun Tuure Kilpeläisen taianomaiseen huvilaan viime vuonna television välityksellä, kun toimittaja Maria Veitola kävi heillä Yökylässä-ohjelmansa tiimoilta.

Nyt taiteilijapariskunta on laittanut uniikin, Inkeroisissa sijaitsevan Terijoen huvilansa myyntiin.

Bosco julkaisi asian tiimoilta haikean päivityksen Instagram-tilillään.

– Elämä on luopumista. Joskus se on helpompaa. Joskus todella vaikeaa. Inkeroisten huvilan kohdalla sydän suree. Ja silti tietää - näin on tehtävä.

Bosco kirjoittaa, että syynä luopumiselle on aika.

– Emme yksinkertaisesti ehdi olla siellä tarpeeksi ”vanhan rouvan” tarpeisiin. Joka kerta kun joudumme lähtemään sieltä, jää sinne osa sielua.

Bosco ylistää Kymijoen varrella sijaitsevaa huvilaansa.

– Talo on helmi. Täysin uniikki. Puutarha on hengästyttävä. Fantastinen. Tähän vuodenaikaan sitä ei ehkä täysin käsitä, mutta lumen tultua, kevään saapuessa, kesän kukkiessa sen rakkaat puut ja sadat pionit, omenapuut, liljat, surunpisarat ja alppiruusut heräävät eloon. Se on todellinen, elävä salainen puutarha, pyhättö.

Oikotie.fi -myynti-ilmoituksesta selviää, että 300-neliön huvila pitää sisällään neljä makuuhuonetta, keittiön, kaksi kylpyhuonetta, atelje sekä kuisti. Talo on rakennettu vuonna 1887. Talo sijaitsee hulppealla kahden hehtaarin tontilla. Asuntoilmoituksessa kerrotaan, kuinka huvilassa on asunut muun muassa kaksi Venäjän tsaarin upseeria peräkkäin. Hintaa talolla on 330 000 euroa.