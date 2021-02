Tuuli voi tehdä pienestäkin pakkasesta erittäin purevan – meteorologi selittää, milloin pakkanen voi tuntua jopa 20 astetta mittarilukemaa kireämmältä

Tuulen vaikutus pakkaseen korostuu kuitenkin selvästi alhaisemmissa lämpöasteissa. Tämä johtuu siitä, että kun kireitä pakkasia esiintyy, tuuli on tyypillisesti heikkoa.

– Pakkasen purevuustilanne syntyy esimerkiksi silloin kun pakkasta on 15 astetta ja tuulta on 4–7 astetta sekunnissa. Silloin pakkasen tuntuun voi lisätä jopa 10 astetta ja se voi tuntua samalta kuin –23 tai –25 astetta.

Kriittisin paikka on, kun pakkasen tuntu on yli 20 astetta

– Periaatteessa paleltuma voi syntyä missä tahansa pakkaslukemassa, jos siinä oleskelee riittävän pitkään. On kuitenkin havaittu, että kriittisin paikka on silloin, kun pakkasen tuntu on yli 20 astetta.