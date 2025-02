Tutustu Putous-kauden näyttelijöihin – tätä on luvassa

Putouksen 17. kaudella nähdään neljä täysin uutta tähteä.

Putous palaa MTV:n ohjelmistoon jälleen 8. helmikuuta. Putous-iltojen juontajana toimii tuttuun tapaan Niina Lahtinen.

Ohjelman 17. kaudella nähdään entuudestaan tuttuja ohjelmaosioita, kuten Tulikoe ja Viikkokatsaus sekä Vuoden sketsihahmokilpailu, jossa näyttelijät valmistelevat tälläkin kertaa kaksi sketsihahmoehdokasta.

Sketsihahmoehdokkaat osallistuvat kahdessa ensimmäisessä jaksossa nähtävään alkukarsintaan, jossa kotikatsojat saavat päättää, kumpi sketsihahmoista jatkaa varsinaiseen hahmokilpailuun. Jatkoon valitaan yhteensä kuusi sketsihahmoa, joista yksi kruunataan kauden päätteeksi Vuoden sketsihahmoksi 2025.

Tulevalla kaudella nähdään neljä ohjelmassa debytoivaa näyttelijää, jotka ovat Annika Hartikka, Inkeri Hyvönen, Ville Mikkonen ja Miila Virtanen, sekä kaksi ennestään tuttua Putous-tähteä, Joonas Kääriäinen ja Nicklas Pohjola.

TUTUSTU PUTOUS LAISIIN:

Putous-tähti Annika Hartikka.MTV OY/ Saku Tiainen

Ensimmäistä kertaa Putouksen sinipaidan päällensä pukeva Annika Hartikka (s. 1993) valmistui näyttelijäksi Teatterikorkeakoulusta keväällä 2021. Sen jälkeen Pöytyältä kotoisin oleva Hartikka on ollut osa lahtelaisen Teatteri Vanhan Jukon näyttelijäryhmää. Teatteritöiden lisäksi hän on näytellyt muun muassa naispääosan vuonna 2022 ensi-iltansa saaneessa elokuvassa Aikamies.

– Toinen sketsihahmoistani edustaa yhtä varmasti jokaiselle tuttua ihmistyyppiä, Hartikka paljastaa tulevan kauden sisällöstä.

Putous-tähti Inkeri Hyvönen.MTV OY/ Saku Tiainen

Inkeri Hyvönen (s. 1992) on helsinkiläinen näyttelijä ja teatteritaiteen maisteri. Tällä kaudella ensimmäistä kertaa Putouksessa nähtävä Hyvönen on ehtinyt urallaan näytellä muun muassa Suomen Kansallisteatterissa ja Turun kaupunginteatterissa. Koomikon taitojaan hän on hionut viime aikoina muun muassa Suomen Komediateatterin Näillä mennään -revyyssä. Television puolella Hyvönen on näytellyt muun muassa palkituissa tv-sarjoissa Munkkivuori ja Aikuiset.

– Toinen sketsihahmoistani tulee olemaan tyyppi, jollaista ei ole nähty ikinä Putouksen historiassa aiemmin, Hyvönen valottaa suunnitelmiaan Vuoden Sketsihahmokilpailuun.

Putous-tähti Joonas Kääriäinen.MTV OY/ Saku Tiainen

Näyttelijä Joonas Kääriäinen (s. 1989) pukee Putouksen legendaarisen sinipaidan ylleen nyt jo kolmatta kertaa. Alun perin Mikkelistä kotoisin olevaa Kääriäistä on voinut viime vuosina nähdä niin teatterilavoilla kuin televisiossakin. Television puolelta hän on tuttu Putouksen lisäksi muun muassa sarjoista Made in Finland, Ei saa nauraa ja Murha Hangossa. Viime Putous-kaudella Kääriäinen valloitti katsojat Vuoden Sketsihahmokilpailussa nolona iskänä eli Akina.

– Tulossa on kaksi todella erilaista sketsihahmoa, Kääriäinen valottaa suunnitelmiaan tämän vuoden sketsihahmokilpailun varalle.

Putous-tähti Ville Mikkonen.MTV OY/ Saku Tiainen

Näyttelijä Ville Mikkonen (s. 1991) astuu tällä kaudella ensimmäistä kertaa Putouksen estradille. Mikkonen valmistui keväällä 2021 Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelmasta teatteritaiteen maisteriksi. Viime vuosina Mikkonen on voinut nähdä muun muassa Tampereen Teatterissa, jonne hänet kiinnitettiin vuonna 2021. Tampereella hän loistanut muun muassa vaikuttavassa Taru Sormusten herrasta -esityksessä.

– Halusin tehdä tälle kaudelle sellaiset hahmot, jotka ovat jollain tavalla lähellä toisiaan, Mikkonen kertoo sketsihahmoehdokkaistaan.

Putous-tähti Nicklas Pohjola.MTV OY/ Saku Tiainen

Kokkolasta kotoisin oleva näyttelijä Nicklas Pohjola (s. 1994) debytoi Putouksessa viime kaudella. Pohjola korjasi potin heti kättelyssä voittamalla Vuoden Sketsihahmokilpailun Matti McConaugheyn hahmollaan. Teatterikorkeakoulusta keväällä 2022 valmistunut Pohjola on ehtinyt tähän mennessä valloittaa muun muassa Suomenlinnan kesäteatterin ja Suomen Kansallisteatterin estradit. Tulevaisuudessa hänet voi bongata televisiosta Putouksen ohella ainakin vuonna 2026 ensiesityksensä saavassa Rimakauhua ja rakkautta -sarjassa. Tulevista sketsihahmoistaan Pohjola antaa vain pienen vihjeen: ainakin toinen heistä tulee Kehä III:n ulkopuolelta.

Putous-tähti Miila Virtanen.MTV OY/ Saku Tiainen

Putoukseen uutena kasvona hyppäävä näyttelijä Miila Virtanen (s. 1990) valmistui Teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen maisteriksi vuonna 2016. Teatterikatsojille Virtanen on tullut tutuksi muun muassa Helsingin kaupunginteatterissa, Lahden kaupunginteatterissa ja Suomenlinnan kesäteatterissa. Televisiossa hänet on voinut nähdä muun muassa Kultakala-sarjan pääroolissa, Karuselli-sarjassa ja Tripla-viihdeohjelmassa.

– Sketsihahmoistani ensimmäinen edustaa syvää viisautta, se toinen ei niinkään, Virtanen paljastaa tulevan kauden suunnitelmistaan.