Tutkinnanjohtaja itärajasta: Käsittämättömän helppoa

Liikkeistä paljastui kaava

– He tulivat tietyssä ajassa ja lähtivät melkein välittömästi pois. Aloimme kiinnittää huomiota siihen ja löysimme kaavan, että matka on pakosti myyty ja järjestetty niin, että Suomi on ollut vain läpäisypaikka, jonka kautta on tultu Schengen-alueelle.