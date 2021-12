Kaikilla kissoilla on psykopaatin piirteitä, uskovat brittitutkijat

Brittitutkijat kehittivät testityökalun, jolla voitaisiin heidän mukaansa arvioida lemmikkikissojen psykopaattisuutta. Heidän mukaansa jokaisen kissan luonteessa voi olettaa olevan jotain psykopaattisia elementtejä. Journal of Research in Personality -lehdessä joulukuussa julkaistuista tutkimustuloksista kertoo muun muassa Toronto Sun .

Tutkimuksen kohteena kissojen psykopaattisuus

Tutkijat sovelsivat kissoihin samaa psykopatian tutkimukseen liittyvää teoriaa, jota on käytetty ihmisten kohdalla. Sovelletussa mallissa olivat elementteinä rohkeus, ilkeys sekä käyttäytymisen hillitsemiseen liittyvät ongelmat (disinhibitio). Rohkeus liittyi tässä tapauksessa sosiaaliseen dominanssiin ja vähäiseen pelon määrään.

Näillä eväillä luotiin työkalu, jolla voitaisiin tarkastella kissan psykopaattisuutta. Tämä kehitetty malli on nimeltään "Cat Triarchic Plus". Englanninkielinen testi on netissä luettavissa.