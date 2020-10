Tutkimus: Sisäilman laatu voi selittää vain pienen osan koululaisten oireilusta

"Kyselyillä todettu oireilun yleisyys heijastaa huonosti sisäilman laatua"

– On mielenkiintoista, että oireilua selittävät tekijät olivat niin samanlaisia, kysyttiin sitten kaikkea oireilua tai oireilua, joka pahenee koulussa. Tätä ei ole aiemmissa tutkimuksissa tarkasteltu, vaan on otettu annettuna, että oireilun liittäminen rakennukseen on varma merkki siitä, että oire johtuu rakennuksesta. Se ei näytä pitävän paikkansa, Pekkanen sanoo.