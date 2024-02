Tuore kartoitus: Sisäilmahuolet vähentyneet reilusti

– Havaittu positiivinen kehitys on ohjelman tavoitteiden mukaista. Vaikka Suomessa useimpien sisäilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat keskimäärin alhaisemmat kuin muualla Euroopassa, on sisäilmaan liittyvä huoli ollut meillä poikkeuksellisen yleistä. Nyt huoli on vähentynyt ja myös väestön muut käsitykset sisäilman terveysvaikutuksista lähenevät tutkittua tietoa, THL:n ja Helsingin yliopiston professori Juha Pekkanen sanoo tiedotteessa.