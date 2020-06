Tutkimuksessa havaittiin huolestuttava ilmiö liikuntarajoitteisten osalta – "Tarvitsevat liikettä päivään toimintakykynsä säilyttämiseksi"

Suositukset on jaoteltu kolmen eri toimintakyvyn mukaan. Ne ovat niille, joilla liikkuminen on vaikeutunut jonkin verran ja niille, jotka kävelevät apuvälineen kuten kävelykepin tai rollaattorin avulla sekä niille, jotka käyttävät pyörätuolia.

Ihmisillä on samanlainen fysiologia, oli sairautta tai ei

Liikkua voi myös lyhyissä pätkissä

Taulaniemen mukaan uutta on se, että suosituksissa on nyt mukana liikkumisen alemmat tasot.

– Liikuskelu ja paikallaanolon purkaminen voivat olla erityisen merkityksellistä niille ihmisille, joilla on jokin sairaus. Voi olla, että he väsähtävät aikaisemmin tai eivät jaksaisi sitä kymmentä minuuttia, josta on aikaisemmin puhuttu. Paikallaanolon purkaminen voi myös olla erityisen tärkeätä niille, joilla on tuki- ja liikuntaelinten vaivoja. Tällöin pitkäaikainen paikallaanolo saattaa lisätä kipuja.