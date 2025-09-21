Tutkijat pohtivat, miten pitäisi menetellä, jos laboratoriossa kasvatetut aivonpalaset saavuttavatkin jonkin asteisen tietoisuuden.
Tuoreessa tutkimuksessa väitetään, että kantasoluista kasvatetut pienet aivon osaset eli niin sanotut aivo-organoidit saattavat jo pian saavuttaa tietoisuuden. Tutkimuksen kirjoittajat vaativat tiukempaa valvontaa aivo-organoiditutkimukselle.
Aiheesta uutisoiva Live Science -tiedesivusto kertoo, että tyypillisesti aivo-organoidit on kehitetty muistuttamaan yhtä aivojen osa-aluetta. Eri osa-alueita voi myös yhdistää toisiinsa. Aivo-organoideihin on onnistuttu kehittämään myös oikeita aivoja muistuttavaa solujen välistä interaktiota.
Tutkijat kirjoittavat ScienceDirect-julkaisussa, että mahdollisen tietoisuuden syntymiseen laboratorioaivojen sisällä ei ole valmistauduttu.
Osa tutkijoista kertoo Live Sciencen haastattelussa, että olisi moraalisesti väärin tehdä tutkimuksia ja kokeiluja tietoisuuden saavuttaneille organoideille ilman, että niiden hyvinvointi huomioidaan.
Toiset tutkijat taas eivät usko, että aivo-organoidit voisivat nykyisenlaisina saavuttaa tietoisuutta, koska ne ovat rakenteeltaan liian yksinkertaisia.