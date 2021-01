Tutkijan mukaan Navalnyi tukijoineen tiesi Venäjälle-paluun riskin: "Aiemmin esitettiin, että pelattaisiin demokratian pelisäännöillä, nyt ei välitetä edes esittää"

Suomessakin on ihmetelty, että Navalnyi otti riskin ja palasi myrkytyshoitojen jälkeen Saksasta Venäjälle.

– Venäjällä oppositiossa toimiva poliitikko on ottanut riskin jo kauan sitten. Nyt Navalnyi on isossa vaarassa toki, kun hallinto on muuttunut aika pidäkkeettömäksi, Ulkopoliittisen instituutin tutkijana toimiva Laine sanoo STT:lle.