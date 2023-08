Ei myrskyä, ei myräkkääkään, mutta uusi vahingollinen käänne säässä vielä edessä – tänne iskee rajuimmin

Ruotsissa rekisteröitiin yksin sunnuntaina yli 25 400 salamaa, ja rajuilman tuomien rankkasateiden tulvat ovat piinanneet ympäri maata. Tiistaina maan itärannikon tuntumasta Åresta kantautui tietoa, että tulviva joki on aiheuttanut tuhoja alueella. Lukuisia ihmisiä on evakuoitu ja muun muassa teitä ja kiinteistöjä vaurioitunut, maan yleisradioyhtiö SVT uutisoi. Alueen ihmisiä on kehotettu pysymään sisätiloissa.