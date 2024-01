Tutkija: Stubbilla etulyöntiasema – Haaviston pitäisi pystyä puhuttelemaan oikeiston äänestäjiä

Presidentinvaalien toisen kierroksen asetelma suosii kokoomuksen ehdokasta Alexander Stubbia, arvioi yliopistotutkija Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta. Tähän on Vuorelman mukaan muutamia syitä. Ensinnäkin Stubbilla on etulyöntiasema vihreiden tukemaan Pekka Haavistoon nähden siinä mielessä, että Suomessa oikeistoblokin äänestäjäkunta on tällä hetkellä suurempi kuin punavihreiden puolueiden äänestäjäkunta. – Siellä on enemmän ääniä jaossa, jos tätä tarkastelee sellaisesta blokkinäkökulmasta, että on vasemmisto- ja oikeistoblokin ehdokkaat, Vuorelma sanoo STT:lle. Stubb sai ensimmäisellä kierroksella 27,2 prosenttia ja Haavisto 25,8 prosenttia äänistä. Haaviston, vasemmistoliiton Li Anderssonin ja SDP:n Jutta Urpilaisen yhteenlaskettu kannatus oli 35 prosenttia. Se tarkoittaa, että presidentiksi päästäkseen Haavisto tarvitsee toisella kierroksella myös oikeistopuolueiden kannattajien ääniä.

Moni asia suosii Stubbia

Vuorelma pitää blokkiasetelmaa vaalitilanteen kannalta keskeisenä. Hänen mukaansa ehdokkaille on vaikeaa irrottautua keskustaoikeiston ja keskustavasemmiston asetelmasta ja puhutella äänestäjiä blokkirajan rikkoen.



– Varsinkin Haavistolla on iso intressi siihen, koska hänen pitäisi pystyä puhuttelemaan (äänestäjiä) blokkirajan yli.



Vuorelma toteaa, että Haavisto on pyrkinyt tähän vaalikampanjassaan. Haavisto on muun muassa sanonut, että "ei ole yhtään punainen".



Ensimmäisen kierroksen tulos ei kuitenkaan Vuorelman mukaan anna viitteitä siitä, että Haavisto olisi juurikaan saanut ääniä blokkirajan toiselta puolelta.



Presidentinvaaleissa ensimmäisen kierroksen voittaja on suoran kansanvaalin aikana eli vuodesta 1994 lähtien vienyt aina voiton myös toisella kierroksella, jos vaaleissa on tarvittu toinen kierros.



– Jos tämä trendi jatkuu, se lupaa Stubbille ykkössijaa näissä vaaleissa, Vuorelma sanoo.



Lisäksi Stubbia suosii Vuorelman mukaan etu vaalirahoituksessa. Kokoomuksen ehdokkaalla on enemmän resursseja kampanjointiin toisella kierroksella kuin Haavistolla.