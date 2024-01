Tutkijat: Tähän äänestyskopissa taktikointi voi johtaa

Hänen mielestään tämä johtuu siitä, että aika moni Jutta Urpilaisen (sd.) ja Li Anderssonin (vas.) tukija on ehkä ajatellut, että äänestää ensimmäisellä kierroksella ykkösehdokastaan ja toisella kierroksella Haavistoa.

Vuorelma pitää hassuna joissakin perussuomalaisissa virinnyttä salaliittoajattelua, jonka mukaan kannatusmittauksia ei haluttaisi julkistaa sen vuoksi, että Halla-aholla on niin korkea kannatus. Hän myös uskoo, että Halla-ahon kannatuspotentiaali on samaa luokkaa kuin perussuomalaisten kannatus.

Vaalitapa rohkaisee taktista äänestämistä

Tutkijat muistuttavat, että aina kun peli on ollut niin sanotusti auki, presidentinvaaleissa on nähty taktista äänestämistä. Vaalitapa on omiaan rohkaisemaan sitä.